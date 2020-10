Grounded su Xbox Series X|S a 60 fps, risoluzione 4K su Xbox Series X

Grounded girerà a 60 fps su Xbox Series X e Xbox Series S, toccando la risoluzione di 4K sulla più potente delle due nuove console Microsoft.

Aggiornato da poco con l'introduzione dell'italiano, Grounded è attualmente disponibile in Accesso Anticipato su PC e Xbox, scaricabile senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Xbox Game Pass.

Le ottimizzazioni del gioco per le piattaforme next-gen includeranno anche un miglioramento ella grafica, tempi di caricamento sostanzialmente più brevi e il supporto per l'HDR.

Microsoft non ha tuttavia ancora annunciato nello specifico la risoluzione di Grounded su Xbox Series S: il titolo di Obsidian Entertainment potrebbe girare a 1440p o più probabilmente a 1080p, considerando il suo insolito peso su PC.

Fruibile da soli o in cooperativa, il gioco ci mette al comando di un ragazzino che si ritrova miniaturizzato per via di un esperimento dei suoi genitori, disperso nel mezzo di un enorme giardino pieno di insidie.