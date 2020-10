Grounded è in italiano, Obsidian ha aggiunto la nostra lingua con la patch 0.3

Da qualche giorno Grounded, il simpatico survival cooperativo di Obsidian per PC e Xbox One, è in italiano. Il gioco, nonostante sia giocabile liberamente da alcuni mesi, è ancora in accesso anticipato e grazie alla patch 0.3 ha aggiunto la nostra lingua (oltre al francese, il tedesco e lo spagnolo) a quelle disponibili.

Non ci sono più ragioni, quindi, per non provare questa piacevole quanto sorprendente esperienza. Grounded, questo è il nostro provato viene ricordato per essere una sorta di "Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi" videoludico. Il piccolo esperimento di Obsidian, però, ha dimostrato nel tempo di avere più carattere e più idee del previsto e ha catturato l'attenzione di migliaia di videogiocatori che quotidianamente si ritrovano con gli amici in questi giganteschi e pericolosissimi giardini per provare a sopravvivere.

Adesso che i testi sono in italiano, anche la sopravvivenza e la cooperazione saranno un po' più semplici, consentendovi di immergervi completamente in questa esperienza. La patch 0.3, oltre all'italiano, sistema diversi bug, aggiorna il codice di gioco all'ultima versione dell'Unreal Engine 4 e bilancia diversi aspetti del gameplay, come per esempio aggiunge un nuovo set di attacchi alle formiche soldato o diminuisce i danni iniziali dei maggiolini bombardieri.

Potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo.

Ricordiamo che Grounded è disponibile sia per PC attraverso Steam, sia su Xbox Store per Xbox One e PC, anche attraverso l'Xbox Game Pass. Lo state giocando?