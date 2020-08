Grounded, provato in Game Preview

Il punto è che l'apparente semplicità tecnica di molti di questi titoli nasconde in realtà grandi ambizioni strutturali, e quest'ultimo progetto targato Obsidian Entertainment ne è l'ennesima prova. Parliamo infatti di un gioco che ha per protagonisti quattro ragazzini, che si ritrovano improvvisamente miniaturizzati e devono scoprire cosa li ha ridotti alle dimensioni di una formica, esponendoli ai tanti rischi e alle insidie che si nascondono nell'erba del loro giardino.

Il genere dei survival ha vissuto negli ultimi anni una sostanziale crescita anche su console, e quando abbiamo provato Grounded nella versione Game Preview ci siamo resi conto che fra gli aspetti che accomunano queste produzioni spicca senz'altro la capacità di migliorarsi, spesso attraverso l'accesso anticipato ma talvolta anche dopo il lancio ufficiale, come accaduto ad esempio a No Man's Sky.

Gameplay

Attualmente disponibile su PC e Xbox One, scaricabile senza costi aggiuntivi per gli utenti abbonati a Xbox Game Pass, Grounded ci catapulta immediatamente nell'azione senza troppi preamboli, come da tradizione per le produzioni in early access. Emergiamo dunque da un piccolo canale nel terreno, ritrovandoci nel mezzo di steli d'erba giganteschi ma scorgendo in lontananza strutture familiari: una grossa quercia, alcuni dispositivi elettronici e naturalmente la facciata di casa nostra, apparentemente lontanissima.

La natura survival dell'esperienza risulta subito evidente dagli indicatori posti in basso a sinistra, che mostrano la salute del personaggio, la sua resistenza fisica e il bisogno di bere e mangiare. La visuale in prima persona fa il resto, proponendo fin dalle prime battute un gameplay che enfatizza l'osservazione dell'ambiente, la raccolta di oggetti e naturalmente il crafting, già adesso discretamente sfaccettato.

Procurandoci risorse come ciuffetti d'erba, pezzi di radice, foglioline e minuscoli sassi potremo infatti costruire lance, accette, martelli, torce e archi, ma anche corazzature da battaglia e strutture progressivamente più complesse, da un piccolo rifugio per la notte (praticamente d'obbligo quando fa buio ma utile anche per creare un nuovo punto di respawn) a una vera e propria casa, con la possibilità addirittura di abbellirla con ornamenti e personalizzazioni di vario tipo: in rete ci sono già svariati esempi di architetture sorprendenti nella loro complessità.

Come viene reso tutto questo in termini di meccaniche? Gli sviluppatori di Obsidian Entertainment hanno puntato forte sulla semplicità, consentendoci di correre, saltare e interagire con l'ambiente, nonché utilizzare le eventuali armi in nostro possesso e dar vita a scontri fatti di affondi e parate, anch'essi tuttavia privi di particolare spessore e approssimativi nell'esecuzione. Accedendo alla schermata del crafting ci si imbatte ovviamente in una maggiore complessità, ma basta un minimo di esperienza per comprendere cosa fare e come farlo.