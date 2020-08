PS5 e periferiche: DualShock 4 non funziona con i giochi next gen, Sony chiarisce la compatibilità

Vediamo dunque l'elenco dei dettagli riportati in via ufficiale da Sony sul PlayStation blog, relativi all'uso di periferiche su PS5:

PS5 , Sony ha chiarito alcuni aspetti sulla compatibilità delle periferiche , chiarendo peraltro che il DualShock 4 non funzionerà con i giochi next gen appositamente sviluppati per PS5, in base alle nuove indicazioni.

Al di là di qualche eccezione interessante, come la possibilità di utilizzare volanti da gara ufficiali e le cuffie wireless Platinum e Gold, quello che salta maggiormente all'occhio è il fatto che il DualShock 4 di PS4 di fatto non funzionerà con i giochi PS5.

"Riteniamo che i giochi per PS5 debbano sfruttare le nuove funzionalità che stiamo apportando alla piattaforma, tra cui le funzioni del controller wireless DualSense", riferisce Sony, spiegando in questo modo che il DualShock 4 potrà essere utilizzato per i giochi PS4 supportati (in retrocompatibilità, probabilmente) ma non per i giochi PS5.

Una soluzione dunque diversa da quella adottata da Microsoft con Xbox Series X, la cui compatibilità con controller e periferiche è completa tra Xbox One e la next gen.

Infine, c'è la conferma che PlayStation Camera di PS4 funzionerà anche su PS5, per giocare ai giochi PlayStation VR supportati. A questo proposito è necessario un adattatore PlayStation Camera che verrà fornito gratuitamente agli utenti di PS VR. Ulteriori dettagli su come reperire l'adattatore verranno annunciati in un secondo momento.

Per il resto, attendiamo a questo punto di conoscere la data dello State of Play di agosto 2020 su PS5, che potrebbe avvenire nei prossimi giorni.