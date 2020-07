PS5, State of Play di agosto: le possibili date indicate da Jeff Grubb

PS5 sarà protagonista ad agosto di un nuovo State of Play, e il giornalista Jeff Grubb ha indicato le possibili date in cui l'evento dovrebbe tenersi: dal 5 all'11 del mese.

È infatti all'interno di quel preciso intervallo che la nuova presentazione dedicata a PlayStation 5 potrebbe svolgersi, con la possibilità dunque che venga confermato il leak sulla data dell'evento PS5, fissato secondo queste voci al 6 agosto.

Perché prestare attenzione all'ormai leggendario calendario estivo redatto da Jeff Grubb? Perché finora il giornalista di VentureBeat ha azzeccato diverse previsioni, dimostrando di essere effettivamente in contatto con alcuni insider dell'industria videoludica.

A questo punto sarà interessante capire chi si muoverà per primo: non è passato molto dall'Xbox Games Showcase, con i suoi annunci, quindi immaginiamo toccherà a Sony fare il prossimo passo e annunciare dunque il prezzo della sua console prima di Microsoft.

Un'eventualità che finora avevamo reputato tutti come molto poco probabile, immaginando anzi che l'azienda giapponese stia aspettando il suo competitor prima di annunciare la cifra che pagheremo per l'acquisto di PS5.

I have found the obelisk hidden within Jeff Grubb's Summer Game Mess, and I now travel the universe reborn in the light of video games. It kinda sucks. pic.twitter.com/Q1rS5baY3K