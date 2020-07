FIFA Summer Cup Series: Il giapponese Agu è la nuova stella asiatica

Al torneo hanno partecipato i migliori 8 giocatori asiatici selezionati da EA che hanno conquistato maggiori punti nelle FIFA20 Global Series.

I vari player sono stati divisi in due gruppi giocati con la formula dell'upper e del loser bracket.

Nel Gruppo A, il giapponese Fantom ha regolato l'indonesiano Pugu per 1-0 mentre Agu dei Blue United ha vinto contro il suo compagno di squadra Tsakt per 3-2.

Così facendo i vincitori sono passati al secondo round che ha visto la vittoria di Agu contro Fantom per un punteggio totale di 5-4 dopo i calci di rigore.

Nel primo match del loser bracket la matricola Pugu ha battuto Tsakt con un sonoro 7-4 successivamente ha eliminato Fantom con uno score di 3-1, accedendo così al Day 3.

Nel Gruppo B, il player dei Pog Esports ovvero Denixl ha perso contro l'indonesiano KnyP dei Raja Esports per 3-2 mentre Web Nasri ha polverizzato Fardinho del Team Flash con un rocambolesco 7-1.

Nel match decisivo per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta, il giapponese Web Nasri ha regolato per 2-1 la matricola KnyP soprattutto grazie alla vittoria per 2-0 nel match di andata.

Nella parte bassa del girone, entrambi i round hanno evidenziato la ripresa di Fardinho che non si è dato per vinto e ha battuto prima Denixl per 3-1 e successivamente KnyP per 5-3, ottenendo così il pass per la fase finale.

Nella Fase ad eliminazione diretta, il giapponese Agu e il suo connazionale Web Nasri si sono affrontati per l'accesso alla Grande Finale.

Il match di andata si è concluso con un rocambolesco 4-1 da parte del giocatore dei Kashima Antlers mentre la gara di ritorno è terminata con un pareggio mediocre di 1-1 che ha confermato il passaggio del turno di Web Nasri alla Finale.

Il Loser bracket ha rilevato la supremazia della matricola Pugu contro il sorprendente Fardinho, il quale è stato rimontato con un incredibile 4-0 dopo aver vinto il match di andata per 3-1.

Quindi il player dei Raja Esports ha sfidato Agu dei Blue United per l'accesso alla partita finale.

Nel primo incontro, Agu ha vinto per 4-0 e nel secondo match ha confermato la propria forma positivo vincendo per 2-1 e portando il risultato sul complessivo di 6-1.

La Grande Finaletra Web Nasri e Agu ha evidenziato lo svolgimento di due match distinti.

Infatti nella prima serie di incontri, solo i calci di rigore hanno dato la vittoria ad Agu che si è imposto con un risultato complessivo di 7-5.

La seconda serie di incontri è terminata 4-4 dopo i tempi regolamentari in cui i due giocatori si sono aggiudicati un match per parte con il risultato di 3-1.

Anche qui solo i calci di rigore hanno deciso l'esito finale che ha visto la seconda vittoria di Agu per un totale di 10-9.

Con questo ennesimo risultato il player dei Blue United FC si è aggiudicato il titolo di campione regionale d'Asia di FIFA20 e un assegno da 10.000 $.