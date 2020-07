PS5, prezzo e uscita nell'evento di agosto? Un leak rivela la data della presentazione

PS5 potrebbe essere protagonista di un nuovo evento ad agosto, ed è lecito supporre che sarà in tale occasione che Sony annuncerà ufficialmente il prezzo e la data di uscita della console.

Dopo aver azzeccato la nuova data della presentazione di PS5 e aver cannato l'annuncio relativo a prezzo, data di uscita e preorder, Roberto Serranò ci riprova pubblicando un'immagine che riporta appunto il giorno in cui si terrà la presentazione, fissata al 6 agosto alle 22.00, ora italiana.

In questo caso Roberto non ha accennato a prezzo e data di uscita, né all'apertura dei preorder, che non verrà annunciata all'ultimo momento secondo quanto riferito da Eric Lempel di Sony. Ha aggiunto inoltre la dicitura "da confermare" alla fine del suo tweet.

Andrà meglio dell'ultima volta? In teoria il possibile leak sarebbe compatibile con l'ormai leggendario calendario di Jeff Grubb, che indica il mese di agosto come il periodo per un nuovo State of Play.

Laddove Sony dovesse confermare ufficialmente la data, probabilmente lo farà a stretto giro. Insomma, nei prossimi giorni sapremo se il 6 agosto ci sarà un nuovo evento dedicato a PlayStation 5 oppure no.