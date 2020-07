PS5, il feedback aptico entusiasma il producer di Ghost of Tsushima

Il feedback aptico presente nel controller di PS5 entusiasma Brian Fleming, producer di Ghost of Tsushima, che vede molto chiaramente il potenziale di una feature del genere nei prossimi titoli di Sucker Punch.

"Da nerd, sono particolarmente entusiasta del feedback aptico del controller di PS5", ha detto Fleming in un'intervista. "Abbiamo parlato di quanto davvero amiamo quando il controller ti connette al gioco, dunque qualsiasi cosa consentirà di offrire agli utenti un feedback tattile di ciò che sta succedendo sullo schermo sarà fantastico."

Un rapporto, quello di Sucker Punch con il controller, evidente anche in Ghost of Tsushima. "Penso che vedere il controller come una bomboletta di spray sia divertente, puoi scuoterlo e farlo risuonare. Crediamo sia una parte importante dell'esperienza, dunque abbiamo speso molto tempo immaginando come avremmo potuto usare questo tipo di cose. Il punto, alla fine, era far sì che il giocatore potesse 'toccare' il gioco."

Ghost of Tsushima riceverà degli upgrade nel passaggio su PlayStation 5? Gli sviluppatori non ci hanno ancora pensato, avendo appena concluso il percorso necessario per portare il loro ultimo titolo nei negozi. L'ipotesi, ad ogni modo, appare del tutto plausibile.

