PS5 e RDNA 2: la GPU della nuova PlayStation è davvero next-gen?

Questo weekend è scoppiato letteralmente il putiferio in seguito a una conversazione privata tra uno sviluppatore e un ingegnere Sony divenuta di dominio pubblico. È bastato infatti tornare a parlare di RDNA 2, delle feature grafiche e della GPU di PS5 per accendere l'ennesima polemica sterile basata su presupposti sbagliati senza che la nuova PlayStation, tra l'altro, si sia concretamente vista all'opera se non per alcuni spezzoni di gameplay registrati su un kit di sviluppo. Cercherò ora di fare un piccolo passo indietro per raccontarvi innanzitutto cosa è successo e per spiegarvi, poi, perché questo ennesimo dibattito da console war non abbia alcun senso. Partiamo dai fatti. Tutto nasce da una conversazione privata tra Gavin Stevens, fondatore e design lead di Team Blur Games, lo sviluppatore del piccolo titolo indie Overdose e Rosario Leonardi, ingegnere di Sony attualmente al lavoro proprio sulla nuova PS5. Senza interpellare minimamente il suo interlocutore, Stevens, convintissimo di rivelare informazioni già note, ha pubblicato sul suo account Twitter degli screen di questa chiacchierata, generando l'inevitabile putiferio. Onestamente potremmo discutere a lungo sull'opportunità di gettare benzina su un fuoco già bello violento commettendo, tra l'altro, una scorrettezza, ma è evidente che questa roba della console war ormai è talmente degenerata da coinvolgere persino gli sviluppatori che, evidentemente, non sono soddisfatti dal fare soltanto il loro lavoro e vogliono a tutti i costi impelagarsi in discussioni da bar sui vari forum. Nel giro di poche ore le immagini sono state fatte sparire e sia lo sviluppatore che l'ingegnere Sony sono dovuti correre ai ripari con una serie di post di scuse e, in un caso, anche smentendo in parte quanto detto. Chiaramente è una prassi da "damage control", ma è indubbio che le informazioni presenti nei post originali siano veritiere e legittime e semplicemente coperte da un NDA che Leonardi non pensava di infrangere trattandosi di conversazioni private, tra l'altro con uno sviluppatore che probabilmente è anche al lavoro sulla PS5.

Un'architettura ibrida Ma in concreto cosa ha detto l'ingegnere Sony da far tirare fuori i forconi a tutti i sonari del mondo? Molto semplicemente che l'architettura di PS5 non è RDNA 2 pura al 100% ma un ibrido, una via di mezzo tra RDNA 1 e RDNA 2 con, in aggiunta, una serie di caratteristiche uniche sviluppate ad hoc da AMD per la macchina Sony. RDNA è il nome della più recente architettura grafica di AMD e, come tutte le architetture, si sviluppa in generazioni. RDNA 1 è quella che troviamo nelle schede video Radeon RX famiglia 5000 lanciate esattamente un anno fa. RDNA 2 invece deve ancora trovare applicazioni concrete sul mercato. Dovrebbe essere alla base della cosiddetta Big Navi, la prossima scheda video top di gamma di AMD e probabilmente sarà al centro della nuova linea di GPU attese per il lancio nei prossimi mesi. Ma soprattutto RDNA 2 dovrebbe essere il cuore pulsante delle console next-gen: Xbox Series X e, per l'appunto. PS5. Secondo boxari e sonari, Leonardi ha "chiaramente" voluto sottolineare con questa dichiarazione che la GPU di PS5 non sarà potente quanto quella di Xbox Series X specie in termini di feature e funzionalità avanzate visto che la scheda video della prossima console Microsoft sarà puramente RDNA 2. Questo, secondo le dichiarazioni di AMD e Microsoft visto che ad oggi non abbiamo ancora dettagli specifici in merito, ma solo proclami. AMD tra l'altro è la stessa che dichiara che anche la GPU di PS5 è RDNA 2. Esattamente come lo ha dichiarato Sony nelle comunicazioni tecniche che hanno riguardato PlayStation 5. E allora dov'è l'inghippo? Chi dice la verità e chi invece dichiara il falso? Semplicemente tutti dichiarano il vero e tutti dichiarano il falso. RDNA è una sigla inventata da AMD per identificare una nuova architettura e, di conseguenza, una nuova linea di schede video. Serve a caratterizzare tutto un pacchetto di feature e istruzioni e a far comprendere il salto di generazione rispetto alla vecchia architettura GCN, graphic core next, lanciata nel lontanissimo 2012. Di anno in anno le evoluzioni di questa architettura vengono poi identicate con il numerino accanto alla sigla.