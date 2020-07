PS4, Marvel's Spider-Man comanda la classifica delle 5 esclusive più vendute negli USA

Marvel's Spider-Man comanda la classifica delle cinque esclusive per PS4 più vendute di sempre negli USA, ordinate in base agli incassi.

Lo straordinario tie-in sviluppato da Insomniac Games, che continuerà la propria storia su PS5 con l'espansione stand alone Marvel's Spider-Man: Miles Morales, occupa ancora la vetta della top 5.

In seconda posizione troviamo un altro titolo eccellente, God of War, che reinventa il franchise introducendo una direzione cinematografica e modificando in maniera sostanziale le meccaniche action originali in favore di un approccio più stratetico agli scontri, dotato di maggior spessore.

Terzo posto per Horizon Zero Dawn, anche questo un gioco che vedrà l'uscita del sequel su PlayStation 5, Horizon Forbidden West: senza dubbio una delle produzioni next-gen più promettenti fra quelle finora annunciate.

The Last of Us Parte II occupa per il momento la quarta posizione, ma trattandosi di un titolo appena pubblicato è probabile che riesca a scalare la classifica nel corso dei prossimi mesi, magari in concomitanza con i primi sconti.

Chiude la classifica Final Fantasy VII Remake, la splendida rivisitazione targata Square Enix che è disponibile su PlayStation 4 solo in esclusiva temporale, e che dunque non ha concluso il proprio percorso commerciale.

As you watch, check a look at the best-selling PlayStation 4 console exclusives in the US life-to-date, ranked by dollar sales:

1 - Marvel's Spider-Man

2 - God of War

3 - Horizon: Zero Dawn

4 - The Last of Us: Part II

5 - Final Fantasy VII: Remake

Source: The NPD Group https://t.co/4s9l4WZIdc