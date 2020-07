Dragon Ball Super, Kale e Caulifla prendono vita in questi cosplay

I cosplay a tema Dragon Ball preferiscono nettamente la serie Z, con le varie rivisitazioni di Bulma, Androide C18, Chichi e via dicendo; questo è un fatto. Un altro fatto è che quando invece si parla di Dragon Ball Super - la nuova serie realizzata da Toriyama e Toyotaro - una certa attenzione venga richiesta da Kale e Caulifla.

Nulla di cui stupirsi troppo, dunque, oggi 22 luglio 2020: vi mostriamo due cosplay in un'unica soluzione, in cui due diverse cosplayer hanno realizzato la propria versione di Kale e Caulifla. Si tratta naturalmente delle guerriere Saiyan del sesto universo, introdotte con la saga di Dragon Ball Super. Possono addirittura fondersi assieme utilizzando i Potara, come hanno mostrato durante il torneo della sopravvivenza degli universi (o torneo del potere).

La cura per i particolari, nella realizzazione di entrambi i cosplay, è stata notevole: le ragazze sono molto credibili nei panni delle rispettive beniamine. Vi proponiamo l'immagine dei lavori qui di seguito, in un'unica foto. Voi naturalmente potrete commentare l'uno e l'altro, nell'apposita sezione dedicata in calce all'articolo.

Però, prima di salutarci, ricordiamo almeno alcuni dei recenti costumi dedicati al mondo di Dragon Ball Z e di Dragon Ball Super, celebri manga e anime di Akira Toriyama: