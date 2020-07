Dragon Ball Z: Bulma, C18 e Chichi vanno al mare in un cosplay di gruppo

Questa mattina di venerdì 17 luglio 2020, invece di portare sfortuna, vi offrirà un cosplay di gruppo davvero notevole, probabilmente un unicum negli ultimi mesi: oggetto del lavoro saranno infatti Bulma, C18 e Chichi; tutte provenienti da Dragon Ball Z, e soprattutto nello stesso momento.

Si tratta chiaramente di un cosplay di gruppo originale e simpatico, realizzato dalle ragazze e artiste in questione: altar_lion (Androide C18), terminacosplay (Bulma), Chichi (maliciouskcosplay), con la collaborazione di aleestudios alla fotografia. Naturalmente i profili indicati fanno riferimento ad Instagram, dove il lavoro ha già ottenuto i suoi primi riscontri.

Bulma, C18 e Chichi hanno deciso di andarsene al mare, e prendono vita in questo cosplay di gruppo. Le acconciature sono adatte a rendere i personaggi in questione, situazione ed ambiente un po' meno: ma non era di certo lo scrupolo di fedeltà ad aver animato il tutto.

Trovate l'immagine del cosplay poco più avanti, in calce all'articolo: ogni commento nell'apposita sezione è di certo il benvenuto.