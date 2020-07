Xbox Series X: niente prezzo o Lockhart, l'evento di luglio è incentrato sui giochi

Stando a quanto detto da Aaron Greenberg, General Manager di Xbox Games Marketing, sul sito di Xbox, l'evento di luglio di presentazione di Xbox Series X sarà un Games Showcase. Quindi sarà dato tanto spazio ai giochi, alcuni mai visti, altri già noti, come Halo Infinite. Soprattutto non dovrebbe esserci spazio per annunci legati al prezzo o a Xbox Lockhart.

L'Xbox Games Showcase del 23 luglio 2020 sarà il momento nel quale, finalmente, potremo vedere le reali capacità di Xbox Series X in azione. Nella giornata di ieri Phil Spencer ha detto che la console è il posto dove i giochi sono più belli e si giocano meglio e in questa occasione potremo capire il perché di questa affermazione.

Ci sarà spazio per i giochi già mostrati in passato, per alcune world premiere e soprattutto per uno sguardo estensivo alla campagna di Halo Infinite. Verrà dato spazio anche all'Xbox Game Pass e allo Smart Delivery. Si parlerà solo di giochi, quindi, e, salvo sorprese, per questo motivo non dovrebbe esserci spazio per annunci legati al prezzo della console o alla fantomatica versione budget Xbox Lockhart. Per loro si parla di un ulteriore evento ad agosto.

La diretta sarà in 1080p e 60fps con il supporto del'italiano (ma tanto voi la vedrete con noi, vero?). I filmati, poi saranno proposti ad una risoluzione superiore, cosa che ci fa chiedere se i giochi dell'evento di luglio gireranno tutti a 4K e 60 fps.

Quello del 23 luglio sembra, comunque, un evento da non perdere: cosa vi aspettate?