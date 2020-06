Xbox Series X, evento di giugno cancellato secondo Jeff Grubb: se ne parlerà ad agosto

Xbox Series X sarà protagonista di una presentazione al mese da qui al lancio, ma secondo Jeff Grubb l'evento di giugno sarebbe stato cancellato e quelle tematiche verranno affrontate solo ad agosto.

Il calendario che avevamo ormai ben chiaro, sia per via di alcune dichiarazioni ufficiali che per l'usuale abbondanza di rumor, avrebbe visto a giugno un evento dedicato a Xbox Series S o Lockhart e, in generale, ad hardware e servizi. Dopodiché a luglio sarebbero stati presentati nuovamente i giochi, in questo caso le produzioni first party Microsoft.

Se le indiscrezioni di Grubb si riveleranno anche stavolta corrette, insomma, gran parte del marketing di casa Microsoft verrà spostato e "compresso", per forza di cose, a partire dall'evento di agosto.

Cosa più importante, non si parlerà di prezzo ancora per diverse settimane, confermando le ipotesi secondo cui i due produttori cercheranno di ritardare il più possibile quello specifico annuncio.

Con la presentazione ufficiale di PS5 fissata all'11 giugno, tuttavia, la situazione resta molto dinamica: a seconda di ciò che Sony mostrerà, Microsoft potrebbe decidere di cambiare i propri piani.