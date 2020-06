PS5, la nuova data della presentazione è stata confermata ufficialmente da Sony

La nuova data della presentazione di PS5 è stata confermata ufficialmente da Sony con il tradizionale post su Twitter: l'appuntamento è fissato a giovedì 11 giugno, alle 22.00 ora italiana.

Prevista originariamente per la settimana scorsa ma rimandata per via degli eventi in USA, la presentazione di PlayStation 5 dovrebbe finalmente rivelare il design della console e mostrarla in azione con alcuni giochi.

Oggi stesso abbiamo ragionato su cosa scopriremo nel corso dell'evento, con particolare riferimento all'SSD: lo vedremo finalmente in azione? Considerata la narrazione costruita attorno a questa specifica feature, sembra una cosa abbastanza scontata.

Diverso è il discorso sul prezzo di PS5, che probabilmente verrà annunciato per ultimo: sembra addirittura che l'evento di giugno dedicato a Xbox Series X sia stato cancellato anche per evitare di affrontare l'argomento prima di Sony.

Confermata la presentazione di PlayStation 5, possiamo confermare anche l'ampio coverage che le dedicheremo, con una lunga maratona che si terrà appunto l'11 giugno e ci accompagnerà nel corso della giornata, culminando alle 22.00 con il reveal.