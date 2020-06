Far Cry 6 verrà presentato da Ubisoft a luglio, secondo gli ultimi rumor

Far Cry 6 verrà presentato da Ubisoft a luglio, secondo quanto riportato dagli ultimi rumor: si tratterebbe del quinto titolo tripla A a cui la casa francese sta lavorando.

Già qualche tempo fa lo sviluppo di Far Cry 6 è stato confermato da una fuga di notizie, ed è chiaro come un progetto del genere richieda alcuni anni di preparazione. In questo caso l'uscita dovrebbe avvenire entro il mese di aprile 2021.

La presentazione di Far Cry 6 avverrà durante l'evento che Ubisoft terrà in sostituzione della tradizionale conferenza dell'E3, sempre secondo questa fonte, e il gioco vanterà un'ambientazione diversa rispetto al quinto capitolo.

Verrà infatti abbandonato lo scenario dell'entroterra americano, per tornare probabilmente a qualche realtà remota o tropicale: quest'ultima ipotesi sembrerebbe essere avvalorata dalle recenti voci sul ritorno di Vaas.