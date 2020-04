Far Cry: Vaas torna nel prossimo capitolo? L'attore Michael Mando sembra possibilista

Vaas, il celebre nemico di Far Cry 3 che capeggia su quasi tutte le immagini promozionali del gioco, potrebbe tornare nel prossimo capitolo della serie di Ubisoft? L'attore Michael Mando sembra piuttosto possibilità: "magari riprenderò il ruolo molto presto".

In un recente Ask me anything su tenutosi su Reddit l'attore Michael Mando, al momento celebre per aver interpretato Nacho nella serie Netflix Better Call Saul, ha parlato nuovamente del ruolo che, molto probabilmente, ha dato il via alla sua brillante carriera: Vaas Montenegro.

Si tratta di uno dei personaggi principali di Far Cry 3: lo avrete sicuramente visto sulla copertina o su una delle tante immagini promozionali del gioco. Grazie all'interpretazione di Mando, infatti, Vaas riuscì a bucare letteralmente lo schermo, diventando una vera e propria icona della scorsa generazione di console. Questo nonostante il limitatissimo tempo che compare sullo schermo.

Per farvi un'idea Guardate due trailer dedicati alla follia di Far Cry 3.

Comunque, durante questo AMA un utente finlandese ha voluto chiedergli se si sentisse più Nacho o Vaas. La risposta ha spiazzato un po' tutti: "Vaas è il spirito animale - avendo co-creato quel personaggio, sarà sempre un qualcosa a cui terrò molto. Vengo ancora riconosciuto come Vaas e le incredibili dimostrazioni d'affetto che ancora riceve mi rendono felici. Chi lo sa... magari riprenderò il suo ruolo molto presto? :p"

A quel punto si sono aperte le speculazioni: prequel, film o semplice provocazione? A voi cosa piacerebbe?