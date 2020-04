Call of Duty: Mobile, 1 milione di dollari in premi nel World Championship 2020 presentato da Sony

Call of Duty: Mobile prova a diventare una vera e propria disciplina esport con il World Championship 2020 presentato da Sony, un torneo da 1 milione di dollari in premi che si terrà online il 30 aprile 2020.

Activision, in collaborazione con Sony Mobile, ha ufficializzato oggi che il torneo World Championship 2020 di Call of Duty: Mobile presentato da Sony si terrà online il 30 aprile. I giocatori di Call of Duty: Mobile che si sono qualificati come veterani o a un livello superiore in modalità multigiocatore avranno la possibilità di competere per vincere gli esclusivi accessori estetici e il premio in denaro di Call of Duty: Mobile Esports.

Il torneo prevede oltre 1 milione di dollari in premi totali, sponsorizzati da Sony Mobile.

"Siamo davvero entusiasti di annunciare il tanto atteso torneo competitivo di Call of Duty: Mobile", ha dichiarato Chris Plummer, vice presidente mobile di Activision. "Questo torneo rappresenta un'evoluzione del gioco mobile molto amato dai fan, e offre ai giocatori qualificati di Call of Duty: Mobile la possibilità di competere con giocatori di tutto il mondo per vincere la somma in denaro e altri premi."

Il torneo avrà luogo online il 30 aprile in molti paesi del mondo. Per il regolamento e per maggiori informazioni sul torneo World Championship 2020 di Call of Duty: Mobile occorre andare a questo indirizzo.