Nintendo ha chiesto a Valve di sviluppare un'esclusiva per Switch?

Nintendo ha chiesto a Valve di realizzare un'esclusiva per Switch? È ciò che viene riportato da un presunto leak emerso nelle ultime ore su Pastebin, e che pertanto va preso con le pinze non essendo possibile identificare la fonte.

Stando a quella che viene presentata come la trascrizione di uno scambio fra il news creator di Valve, Tyler McVicker, e un impiegato dell'azienda, la casa di Kyoto avrebbe avanzato un'offerta a sei zeri per lo sviluppo di un puzzle game legato all'universo di Portal.

Considerando che la discussione pare sia avvenuta ai tempi del lancio di Nintendo Switch, è possibile che alla fine non se ne sia fatto niente... o che il progetto sia ancora in lavorazione.

Traduciamo di seguito il presunto scambio fra McVicker e l'impiegato di Valve.

[3:18:12 PM] Cephalon Cephalon: Vengo ora da un incontro con Nintendo.

[3:18:18 PM] Tyler McVicker: Figo.

[3:18:33 PM] Cephalon Cephalon: Hanno offerto una cifra a sei zeri per un'esclusiva.

[3:18:47 PM] Cephalon Cephalon: Ci stiamo pensando.

[3:19:05 PM] Tyler McVicker: Sembra molto interessante.

[3:19:21 PM] Tyler McVicker: Probabilmente un gioco in Unity.

[3:19:43 PM] Tyler McVicker: Un qualche puzzle, collegato ad Aperture.

[3:19:44 PM] Cephalon Cephalon: Potremmo usare Unreal Engine. Molti spingono in tale direzione e NX supporta il motore.

[3:19:55 PM] Tyler McVicker: Bene.

[3:20:02 PM] Tyler McVicker: Anche Unreal sarebbe figo.

[3:20:04 PM] Cephalon Cephalon: Volevo dire Switch, scusami.

[3:20:10 PM] Tyler McVicker: Lo chiamo ancora NX.

[3:20:27 PM] Tyler McVicker: Ne ho parlato dall'annuncio, è ancora NX per me.

[3:20:41 PM] Cephalon Cephalon: Ce ne hanno dati cinque per ogni modello.

[3:20:47 PM] Cephalon Cephalon: Ce ne sono due versioni.

[3:20:52 PM] Tyler McVicker: Che intendi dire?

[3:21:09 PM] Cephalon Cephalon: C'è una versione più o meno identica a quella del video reveal.

[3:21:36 PM] Cephalon Cephalon: E una con un "box" sul retro con LAN integrata e porta per il controller.

[3:21:57 PM] Tyler McVicker: Ah, quindi un devkit.

[3:22:09 PM] Cephalon Cephalon: Sì, ma la componentistica è quella definitiva.