Il nuovo visore Valve, Deckard, ha un design fantastico: lo dice il CEO di Lynx

Secondo il CEO di Lynx, Stan Larroque, il nuovo visore Valve, nome in codice Deckard, ha un design fantastico. Come fa a saperlo? A quanto pare la sua azienda condivide gli stessi fornitori per alcuni componenti ed è stato dunque uno di questi partner a rivelargli la cosa.

Lynx è una startup francese che ha lanciato il visore stand alone Lynx-R1, dunque parliamo di un produttore che opera nel medesimo mercato. Tuttavia Larroque ha tenuto a precisare che non fornirà ulteriori dettagli sul dispositivo Valve: anche lui, a parti invertite, sarebbe rimasto amareggiato in presenza di un leak.

Un "design fantastico", insomma, per un progetto di cui si è cominciato a parlare già qualche anno fa, quando sono stati individuati dei riferimenti nei file di SteamVR che accennavano a uno streaming wireless da PC, tracking inside-out, passthrough con telecamere esterne, riconoscimento ambientale e tracciamento oculare e delle mani.

Più di recente, alcuni dataminer hanno scovato dettagli relativi ai modelli di controller per il visore in questione, denominati "Roy".