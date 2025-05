Un leak di iPhone 17 Air suggerisce una batteria al di sotto delle aspettative

Nonostante manchino ancora diversi mesi al suo annuncio, già cominciano a susseguirsi da tempo i rumor in merito a iPhone 17 Air, l'inedito modello compatto che verrà annunciato il prossimo settembre. In particolare, un leak trapelato in Rete nelle ultime ore potrebbe aver svelato il peso e la capacità effettiva della batteria di iPhone 17 Air, che potrebbe deludere le aspettative di moltissimi utenti in tutto il mondo: scopriamone insieme tutti i dettagli.