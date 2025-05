Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo ha rinviato l'accesso anticipato su Xbox

"Desideriamo davvero che i giocatori possano immergersi in Fantasy Life i il prima possibile ed è incredibilmente frustrante per noi non poter ancora offrire questa esperienza", si legge ancora nel post pubblicato dallo studio giapponese.

"Al momento l'inconveniente non è ancora stato risolto e i giocatori non possono dunque accedere al gioco sulle piattaforme Xbox", continua il messaggio del team di sviluppo, che chiaramente si augura di poter sistemare la questione rapidamente.

"L'accesso anticipato per la versione Xbox Series X|S di Fantasy Life i, originariamente previsto per le 17.00 del 18 maggio, è stato purtroppo posticipato a causa di un problema tecnico lato Xbox", ha dichiarato Level-5 sui propri canali social.

L'accesso anticipato di Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo è stato rinviato su Xbox a poche ore dal lancio, previsto per le 17.00 di oggi: gli sviluppatori di Level-5 hanno parlato di un non meglio precisato problema tecnico.

Si pensa a possibili compensazioni

Accolto con valutazioni entusiastiche dalla prima recensione online, Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo non potrà dunque essere provato in anticipo dagli utenti Xbox che avevano diritto all'accesso anticipato, e così Level-5 sta pensando a possibili compensazioni per rimediare.

Il team ha spiegato di star lavorando con chi di dovere per riuscire a ripristinare questa funzionalità il prima possibile, ma che al momento non è in grado di fornire un orario specifico per l'inizio dell'accesso anticipato su Xbox.

Quanto alle compensazioni, eventuali annunci verranno fatti attraverso i canali ufficiali di Level-5.