Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo pare bellissimo secondo la prima recensione online

Ricordiamo prima di tutto che Famitsu utilizza una struttura particolare per le recensioni . Ogni gioco viene analizzato da quattro persone diverse che assegnano un voto da 1 a 10, per un totale di 40 punti. Il "voto perfetto" è ovviamente difficile da ottenere ed è oramai più di un anno che la testata non ne assegna uno (l'ultimo è stato Like a Dragon Infinite Wealth).

I voti di Famitsu della settimana

I giochi recensiti da Famitsu questa settimana sono:

Commandos: Origins (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 7/8/7/8 [30/40]

Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo (PS5, Xbox Series, PS4, Switch) - 9/9/9/9 [36/40]

Commandos: Origins è un gioco strategico in tempo reale, disponibile da aprile. La testata giapponese gli ha assegnato buoni voti, ma senza grande entusiasmo. È invece molto più interessante Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo.

Il titolo di Level5 sarà pubblicato la prossima settimana e questo è il primo voto disponibile in rete. Con quattro 9 su 10, Famitsu conferma che si tratta di un titolo di alta qualità al quale porre attenzione. Ricordiamo che si tratta di un gioco di ruolo life sim (un po' in stile Animal Crossing ma con più azione, se volete un paragone rapido) che ci permette di scegliere tra 14 "Mestieri" diversi per eseguire tante azioni uniche, come pescare, affrontare mostri, costruire oggetti e non solo.

Famitsu svela anche che ci vogliono tra le 30 e le 40 ore per poter completare la storia principale, mentre dobbiamo aspettarci tra le 80 e le 100 ore per vedere un po' tutto. Oltre che sulle console sopra indicate, Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo è in arrivo anche su PC.