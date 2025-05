Hogwarts Legacy su Nintendo Switch 2 mostra i miglioramenti rispetto a Switch 1 in un video

In occasione dell'apertura delle prenotazioni, Warner Bros ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay per Hogwarts Legacy su Nintendo Switch 2, con un confronto diretto in video con la versione originale su Switch 1, mostrando dunque o notevoli miglioramenti.

Hogwarts Legacy fa parte dei giochi disponibili al lancio su Nintendo Switch 2 e può essere acquistato come nuova versione a sé stante oppure anche come upgrade a pagamento per coloro che possiedono già l'originale, trattandosi di una rielaborazione tecnica piuttosto estesa.

Il gioco è ovviamente lo stesso, in termini di struttura, gameplay e contenuti, ma si notano delle decise evoluzioni soprattutto per quanto riguarda la grafica, in termini di qualità dell'immagine, dettagli e performance.