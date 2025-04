"Pensavamo che saremmo riusciti a ricreare meglio il nostro mondo partendo da asset di nuova generazione, e siamo incredibilmente contenti di esserci riusciti", ha spiegato Rob Nelson, VP of Technology presso Avalanche Software.

La prima cosa che il team di sviluppo ha dovuto fare è stata appunto scegliere come procedere, e sebbene la strada della conversione da Nintendo Switch fosse la più semplice e veloce , lo studio ha preferito intraprendere un percorso più complesso ma soddisfacente.

Non si tratterà dunque di una semplice conversione realizzata a partire dalla versione Nintendo Switch, bensì di un'esperienza rinnovata sul piano tecnico, in linea con quanto disponibile sulle altre piattaforme di attuale generazione.

Gli sviluppatori di Avalanche Software hanno rivelato che Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2 utilizzerà asset di nuova generazione , dunque gli stessi che abbiamo visto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Decisamente più magico

Come senz'altro ricorderete, Hogwarts Legacy scendeva a tanti compromessi su Nintendo Switch in termini di risoluzione, frame rate, effettistica e qualità degli asset: una situazione che il team di sviluppo ha voluto mettersi alle spalle con l'arrivo della nuova console della casa giapponese.

Oltre a migliorare in maniera sostanziale la resa visiva del gioco su Nintendo Switch 2, i ragazzi di Avalanche Software hanno anche implementato i controlli a rilevazione di movimento per i combattimenti e le fasi di volo.

Non è tutto: il gioco supporta anche i comandi in modalità mouse e il touch screen per una navigazione più semplice e immediata dell'interfaccia e dei suoi tanti menu.