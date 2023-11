Hogwarts Legacy per Nintendo Switch, Digital Foundry conferma i tanti compromessi

La questione era già emersa alla luce del confronto di Hogwarts Legacy su Switch e Xbox One effettuato da IGN: tanto sul piano della risoluzione quanto sul piano del frame rate e della qualità generale la differenza si vede, e non poco .

Quando la magia non basta

Hogwarts Legacy non è che l'ultima di una lunga serie di conversioni impossibili per la console ibrida giapponese, che può contare su di una base installata enorme e dunque fa inevitabilmente gola ai publisher, che provano così a compiere di volta in volta un miracolo tecnico.

Purtroppo in alcuni casi con l'impoverimento grafico vengono a mancare anche elementi concreti che contribuiscono al fascino di un gioco, come appunto nel caso del tie-in del Wizarding World firmato Avalanche Software, che fa del comparto artistico e delle atmosfere uno dei suoi punti di forza.

Abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Hogwarts Legacy.