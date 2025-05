Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2 sarà disponibile anche come upgrade a pagamento per la versione Switch 1

Più conveniente che acquistare il gioco a prezzo pieno su Switch 2

Si tratta di una soluzione vantaggiosa, considerando anche che la versione Switch 1 viene proposta regolarmente in offerta sull'eShop: l'ultima volta è stata il 9 aprile al prezzo di 14,99 euro. Sicuramente è più conveniente acquistare il gioco in sconto e l'upgrade anziché direttamente la versione Nintendo Switch 2, prezzata 59,99 euro.

Curioso notare che al momento Hogwarts Legacy è l'unico gioco per Nintendo Switch 2 con la possibilità di acquistare un upgrade a pagamento che non ha la denominazione "Nintendo Switch 2 Edition" usata invece per giochi in esclusiva come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Metroid Prime 4: Beyond e Leggende Pokémon: Z-A.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2 sarà disponibile dal 5 giugno, ovvero in concomitanza con il debutto della nuova console nei negozi. Recentemente sono stati svelati i dettagli su risoluzione e le altre migliorie apportate con questa versione.