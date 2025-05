Il crossover tra Palworld e Terraria ha un periodo di uscita, introdurrà anche nuovi Pal e isole

Non è l'unica novità in arrivo

Per il momento non sono tantissimi i dettagli in merito a questo crossover, ma Pocketpair afferma che i giocatori potranno "catturare, allenare, combattere e far lavorare mostri provenienti da Terraria".

Lo studio ha svelato anche che il grosso aggiornamento estivo introdurrà anche una serie di contenuti all'infuori della collaborazione, inclusi nuovi Pal e isole da esplorare, con maggiori dettagli, inclusa una data di uscita precisa, che verranno svelati nelle prossime settimane.

Uno scatto dal crossover tra Palworld e Terraria

Insomma, sulla carta parliamo di una corposa iniezione di nuovi contenuti e che dovrebbe portare un bel po' di aria fresca. Proprio quello che ci vuole dopo che una serie elementi del gameplay sono stati stravolti in negativo per via della diatriba legale con Nintendo per la presunta infrazione di una serie di brevetti Pokémon.