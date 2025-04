Palworld! More Than Just Pals è in sviluppo, è un simulatore di appuntamenti con Pal e umani per PC

Con un annuncio a dir poco sorprendente, Pocketpair ha svelato che sta lavorando a Palworld! More than Just Pals (o Pal♡world! ~More Than Just Pals~), un simulatore di appuntamenti tra i banchi di scuola dove potremo stringere relazioni sentimentali con umani e Pal.

E no, non è uno scherzo, o meglio non lo è più. Il gioco infatti era stato annunciato l'1 aprile 2024 come un semplice e innocuo Pesce d'Aprile. Ma evidentemente l'idea ha stuzzicato talmente tanto i fan di Palworld che Pocketpair ora ha deciso di fare sul serio. È anche già disponibile la pagina ufficiale su Steam, che potrete raggiungere a questo indirizzo. Del resto questa situazione ci ricorda molto Hooked by You, il simulatore di appuntamenti con i killer di Dead by Daylight, che anche parecchie valutazioni positive da parte degli utenti.