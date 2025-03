Palworld arriverà su Nintendo Switch 2? Pocketpair commenta la possibilità, spiegando perché non è su Switch 1

Pocketpair - autori di Palworld - e Nintendo non sono certamente in buoni rapporti, visto che la compagnia di Kyoto ha fatto causa agli autori del virale videogioco di sopravvivenza comunemente noto come "Pokémon con le pistole". Non stupisce inoltre che il videogioco non sia su Nintendo Switch , anche se secondo il direttore delle comunicazioni il vero motivo è un altro.

Le parole di PocketPair su Nintendo Switch 2

Parlando con IGN USA alla Game Developers Conference in San Francisco, Buckley ha commentato l'idea di pubblicare Palworld su Nintendo Switch 2. A suo dire, il team è interessato, ma non sa ancora se una conversione del videogioco sia effettivamente possibile.

"Non abbiamo ancora visto le specifiche", ha detto. "Come tutti gli altri, stiamo aspettando. Vado in giro per la GDC sperando che qualcuno me le dica, ma tutti quelli con cui ho parlato dicono di non averle ancora viste. Se è abbastanza potente, vale la pena prendere in considerazione una conversione, assolutamente. Abbiamo fatto un sacco di ottimizzazioni per Steam Deck, di cui siamo molto soddisfatti. C'è ancora del lavoro da fare, ma siamo molto soddisfatti del risultato finale. Vorremmo quindi portarlo su più console portatili, se possibile".

Infine, se vi domandate come è possibile che Palworld sia un successo incredibile, sappiate che gli autori non ne hanno idea.