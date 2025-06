Palworld: il grosso aggiornamento Tides of Terraria è disponibile con tanti nuovi contenuti, vediamo le novità

L'aggiornamento Tides of Terraria è infine uscito per Palworld, disponibile in queste ore per i giocatori del titolo di Pocketpair che ora conta su una grande quantità di nuovi contenuti, molti dei quali incentrati sul crossover tra Palworld e Terraria, oltre ad altre novità.

L'update 0.6.0 aggiunge sostanzialmente la collaborazione con Terraria come elemento principale ma anche tantissime altre novità, inserendo in Palworld alcuni elementi del popolarissimo gioco sandbox di Re-Logic, i cui collegamenti con il titolo a base di creature da addestrare possono risultare poco immediati.

In verità, la strana unione funziona, e Tides of Terraria riesce a portare una notevole quantità di novità interessanti all'interno del mondo di Palworld, tenendo fede alle promesse fatte all'epoca dell'annuncio di questa collaborazione.