Il cosplay di Higgs da Misshatred riproduce il personaggio di Death Stranding 2 alla perfezione

Nonostante sia piena di personaggi strani e carismatici, la serie Death Stranding non è mai stata utilizzata più di tanto come fonte d'ispirazione, ma l'arrivo di Death Strading 2 potrebbe modificare la tendenza, come dimostra questo cosplay di Higgs da parte di Misshatred.

L'ottima Jessica Armanetti in questo caso dimostra di saper anche calarsi in personaggi diversi e alquanto enigmatici, considerando che il soggetto preso in considerazione è uno degli elementi più strani e appariscenti in un cast di per sé già molto variegato e peculiare.

Qui sotto potete dunque vedere il risultato di questa missione scelta da Jessica: la sua reinterpretazione di Higgs in tutto il suo splendore, con tanto di armatura e chitarra che richiamo un po' l'immagine di una rockstar classica.