La serie Little Nightmares continua a espandersi oltre i videogiochi

Lo showcase di questa sera dedicato a Little Nightmares ha riservato davvero tante sorprese, come la forte espansione della serie ad altri media. Bandai Namco ci sta puntando sopra veramente molto, tanto da aver annunciato una nuova stagione del podcast ufficiale, The Sounds of Nightmares , l'uscita della serie a fumetti Little Nightmares: Descent to Nowhere , il romanzo horror Little Nightmares: The Lonely Ones scritto da E.C. Myers e un teaser per un progetto in stop motion sviluppato in collaborazione con studio Taller del Chucho, di cui però non sono stati forniti dettagli.

Podcast, fumetto e libri

The Sounds of Nightmares è una serie di podcast che ha superato i 2 milioni di ascolti. Non si sa ancora molto sulla seconda stagione, che attualmente è in fase di scrittura.

Del progetto in stop motion, l'unica cosa che è stata mostrata è il breve video che potete vedere qui di seguito:

Little Nightmares: Descent to Nowhere è una serie a fumetti che sarà pubblicata da Titan Comics e vedrà il lancio del primo numero a ottobre 2025. Seguirà due storie parallele:

quella di Hush, una timida ragazza muta che si risveglia nella cella di una prigione. Intenzionata a fuggire, fa amicizia con un altro prigioniero, Mono, che comprende questo mondo molto più di lei. Insieme dovranno trovare un modo per andarsene scappare;

e quella di Myra, una detective stanca della vita che incontra qualcuno che però riesce a riaccendere la sua voglia di fare la differenza. Riprende dunque a indagare su alcuni casi irrisolti di bambini scomparsi senza lasciare tracce.

La copertina del fumetto

Little Nightmares: The Lonely Ones è un romanzo horror per giovani adulti scritto da E.C. Myers e pubblicato da Scholastic, sarà disponibile da settembre 2025. Segue le vicende di Ruse, una bambina che si risveglia in una stanza sconosciuta, insieme a altri due bambini che non conosce: una bambina minuta con una corda sfilacciata che le pende dal collo e un ragazzo dall'aspetto denutrito che indossa una maschera logora su bocca e naso. Si trova in un carnevale da incubo e ha un'unica certezza: non è un posto sicuro e deve fuggire. Riuscirà a farcela? I suoi compagni d'avventura si riveleranno essere amici o nemici?

La copertina del libro

Durante lo stesso evento è stata svelata la data d'uscita di Little Nightmares III ed è stato annunciato Little Nightmares Enhanced Edition.