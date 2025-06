Little Nightmares III ha una data d'uscita ufficiale, arriverà anche su Nintendo Switch 2

Lo studio di sviluppo Supermassive Games e l'editore Bandai Namco hanno annunciato la data d'uscita ufficiale di Little Nightmares III : il 10 ottobre 2025. Il gioco uscirà su PlayStation 5, PC, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e, aggiunta dell'ultima ora, anche su Nintendo Switch 2 .

Trailer e dettagli

Per l'occasione, è stato pubblicato un nuovo trailer che mostra del gameplay di Little Nightmares III. Inoltre, sono state svelate le varie edizioni del gioco e avviate le prenotazioni digitali.

L'edizione Standard costerà 39,99 euro e darà accesso al gioco base, più ai bonus prenotazione, di cui parleremo più avanti.

L'edizione Deluxe costerà 59,99 euro e darà accesso, oltre a tutti i contenuti dell'edizione standard, anche all'Expansion Pass "Secrets of the Spiral", che comprenderà 2 capitoli aggiuntivi, e ai Set di costumi Traghettatore e Residenti

Come accennato, chi prenoterà il gioco riceverà il Set di costumi Six oscura, un riflesso contorto della bambina fuggita dalle Fauci, disponibile per i personaggi di Low e Alone, i due protagonisti. Inoltre riceverà gratis l'edizione Enhanced di Little Nightmares in versione digitale, da scaricare e giocare subito.

Little Nightmares III avrà anche due edizioni fisiche speciali:

Collector "Mirror Edition", che oltre ai contenuti della Deluxe Edition, aggiunge una statuina, una confezione in metallo, un artbook stampato, la colonna sonora originale in formato fisico e digitale, oltre ad alcuni adesivi.

Premium Collector "Spiral Edition", esclusiva del Bandai Namco Store, che contiene la statuina della Collector "Mirror Edition", migliorata con una base a carillon, un supporto dei nomini per controller o telefono e una moneta a due facce con Low e Alone.

Svelati anche i requisiti di sistema della versione PC: