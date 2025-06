Per The Expanse: Osiris Reborn, Owlcat ha assunto degli sviluppatori esperti ex CD Projekt Red

In effetti chi si sarebbe aspettato un titolo simile dallo studio di Pathfinder: Kingmaker , Pathfinder: Wrath of the Righteous e Warhammer 40.000: Rogue Trader , che sono tutti giochi di ruolo classici decisamente hardcore?

In una recente intervista concessa alla testata Wccftech, Alexander Mishulin e Andrey Tsvetkov di Owlcat Games ha nno parlato di The Expanse: Osiris Reborn e di come lo studio di sviluppo abbia assunto alcuni ex CD Projekt Red per lavorarci. Il motivo è che si tratta di un titolo molto diverso da quelli cui solitamente Owlcat ci ha abituati e ha richiesto competenze differenti.

Ricerca dell'esperienza

Per realizzare The Expanse: Osiris Reborn, Owlcat è andata alla ricerca di sviluppatori esperti in giochi di ruolo in terza persona, inclusi alcuni di dello studio di The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077.

Mishulin ha spiegato che "abbiamo ampliato il nostro team per questo progetto. Abbiamo accolto nuovi membri provenienti da aziende che avevano già realizzato giochi simili, in particolare da CD Projekt Red, quindi ci siamo basati non solo sulla nostra esperienza e conoscenza, ma anche su quella dei nostri nuovi colleghi, il che ci ha aiutato parecchio."

Riguardo alla scelta della terza persona, Mishulin ha spiegato: "Fin dalla prima proposta, l'idea è sempre stata quella di creare un gioco in terza persona, perché The Expanse parla di persone. Vogliamo che il giocatore si connetta di più con i personaggi, il protagonista e i compagni, e vogliamo che si immerga in questo mondo fantascientifico molto realistico e con i piedi per terra."

I cambiamenti sono quindi nati dalla volontà di rendere l'esperienza più realistica e cinematografica: "Per questo motivo, siamo passati alla terza persona e, sì, all'inizio eravamo un po' spaventati. Abbiamo iniziato a creare prototipi e abbiamo realizzato diverse arene per il combattimento e l'esplorazione. Abbiamo sperimentato diversi approcci, su come volevamo che funzionasse il nostro sistema di coperture e su come volevamo che si comportassero i nemici. Solo per le arene di combattimento, all'inizio abbiamo realizzato sei prototipi per assicurarci che le meccaniche di base del combattimento avessero il giusto feeling."

Annunciato per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5, The Expanse: Osiris Reborn non ha ancora una data di uscita ufficiale.