Il team di The Expanse: Osiris Reborn è “onorato” dei paragoni con Mass Effect, ma non aspettatevi un clone

Uno degli annunci più interessanti arrivati durante la settimana della Summer Game Fest è stato The Expanse: Osiris Reborn , action RPG ambientato nell'universo della celebre serie The Expanse e sviluppato da Owlcat Games, già autori di Pathfinder e Warhammer 40.000: Rogue Trader.

The Expanse: Osiris metterà sul piatto molte più scelte e conseguenze

"Innanzitutto, ci sentiamo onorati dai paragoni, ha dichiarato il creative director Alexander Mishulin in un'intervista a Polygon. "Mass Effect è una grande fonte d'ispirazione per noi perché rappresenta un gioco iconico per la generazione Xbox 360, e molti membri del team di Owlcat ci hanno giocato da ragazzi. Ci ispira. Alcune persone hanno scelto di entrare nell'industria del gaming proprio dopo aver visto Mass Effect: ne sono rimasti affascinati e hanno deciso di voler creare qualcosa di simile, o semplicemente di fare videogiochi come mestiere. Quindi sarebbe impossibile negare che Mass Effect abbia avuto un impatto enorme su di noi come sviluppatori."

La differenza principale risiederà nella struttura narrativa e nel sistema decisionale, pensati per offrire maggiore libertà e conseguenze tangibili.

"D'altra parte, è pur sempre un gioco di Owlcat Games e in molti aspetti è diverso da Mass Effect", ha precisato. "Prima di tutto, noi raccontiamo le storie in modo un po' diverso. Inseriamo molte più scelte e conseguenze, e vogliamo assicurarci che il gioco ne offra davvero tante, con un forte senso di libertà decisionale."

Per fare un esempio, Mishulin ha parlato della possibilità di scegliere il pianeta di origine del proprio personaggio e come questo influenzi la percezione degli altri personaggi.

"Se giocate con un personaggio originario di Marte o della Terra - e potrete selezionare l'origine fin dall'inizio - su Cerere non sarete accolti molto calorosamente" ha detto. "Ma se sceglierete un'origine Belter, sarete molto più benvoluti, avrete più opportunità, nuovi luoghi da visitare e probabilmente qualche missione secondaria in più."

Inoltre, Mishulin ha sottolineato che Owlcat sta cercando di snellire il modello alla base di Mass Effect, osservando che ormai i giocatori sono "abituati a interfacce utente più comode e a soluzioni di gameplay più intuitive".

The Expanse: Osiris Reborn è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC, ma al momento non dispone ancora di una data di uscita ufficiale.