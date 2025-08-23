I dettagli su The Expanse: Osiris Reborn emersi dalla Gamescom parlano di scelte e fughe nello spazio

The Expanse: Osiris Reborn di Owlcat Games è uno di quei giochi che potrebbero rivelarsi sorprendenti: il nuovo Mass Effect che BioWare non ci ha mai dato. Fanno ben sperare i dettagli emersi alla Gamescom 2025 , dove si è appreso quando si svolgerà la storia e come sarà strutturato il gioco, tra scelte del giocatore e fughe repentine.

Tutti i dettagli

The Expanse: Osiris Reborn sarà ambientato durante i primi due libri della serie The Expanse, o le prime due stagioni e mezza della serie TV. Il giocatore interpreterà un mercenario della Pinkwater Security che ha anche un gemello identico.

Il personaggio principale sarà personalizzabile: Origine, genere, preset come tiratore scelto (cecchino), ufficiale (fucili d'assalto), ecc. La storia avrà dei bivi narrativi e durerà circa 20-30 ore. Si svolgerà in parallelo alla storia di James Holden dei libri/serie TV, con alcuni attori di quest'ultima che appariranno nel gioco.

Sia il protagonista che il suo gemello andranno a visitare l'asteroide Eros nel momento in cui la Protogen sta conducendo il suo esperimento che coinvolge materiale extraterrestre. Dovranno fuggire su una navetta rubata della Protogen.

Dettagli anche su alcuni dei luoghi visitabili. Ad esempio si è appreso che la Stazione Pinkwater è "molto vivace e dettagliata", con personaggi non giocanti che spettegolano sulle notizie. Una nave della Protogen ci seguirà fino alla stazione e dovremo trovare un modo per fuggire o convincere il comandante della stazione a prendere le armi. Il tutto sarà legato al punteggio di persuasione disponibile.

Combattere avrà pesanti ripercussioni. Comunque sia, durante i combattimenti, i compagni di squadra potranno usare tutte le loro abilità. Ad esempio il fratello/sorella, J, può sfruttare le debolezze strutturali come far crollare un soffitto o far esplodere sezioni per dare fuoco ai nemici; un hacker può colpire i nemici con un IMP e un cecchino può fornire fuoco di copertura.

Le battaglie si riflettono sull'ambiente in modo impressionante, con muri che vengono crivellati dai proietili e altri elementi che vengono distrutti. Ci saranno anche dei modi estemporanei per risolvere certe situazioni. Ad esempio, nel caso indicato, si potrà sfuggire alla Protogen dirigendosi all'esterno della stazione usando degli stivali magnetici, che permettono di camminare su qualsiasi superficie.

Altri dettagli parlano di materiale per il crafting trovabile esplorando e di aree accessibili soltanto usando certe abilità.

In sviluppo per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5, The Expanse: Osiris Reborn non ha ancora una data d'uscita.