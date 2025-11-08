Il tema principale di The Expanse: Osiris Reborn può essere ascoltato gratuitamente

Gli sviluppatori di The Expanse: Osiris Reborn hanno pubblicato sui social il tema principale del gioco, un brano strumentale della durata di circa tre minuti firmato dal compositore Paweł Perepelica.

Si tratta di un pezzo che miscela in maniera sapiente i toni orchestrali più epici, degni di un'avventura di grande spessore, con le percussioni tipiche di un richiamo alla battaglia: tutti elementi che ritroveremo senz'altro nel nuovo titolo di Owlcat Games.

Basato sui romanzi di Daniel Abraham e Ty Franck, proprio come l'ottima serie televisiva prodotta prima da Netflix e poi da Amazon, Osiris Reborn ci metterà nei panni di un mercenario di Pinkwater Security che si ritrova intrappolato in una spirale di caos e cospirazioni dopo un viaggio su Eros.

Tuttavia, quella che doveva essere una pausa dal fronte si trasforma rapidamente in un incubo quando si verifica un lockdown misterioso, segno di un complotto che coinvolge le potenze del Sistema e di una lotta per la sopravvivenza in cui nulla è come sembra.