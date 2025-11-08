Le riprese del film di The Legend of Zelda sono iniziate in Nuova Zelanda

Come annunciato qualche tempo fa, sono iniziate le riprese del film di The Legend of Zelda nell'affascinante location della Nuova Zelanda: la notizia è stata confermata ufficialmente e questa fase della produzione durerà fino al prossimo aprile.

Le scene principali verranno filmate a Wellington, il che si pone come una scelta tutt'altro che casuale visto che si tratta del luogo in cui sono stati girate pellicole iconiche come Il Signore degli Anelli, Avatar e King Kong. Fra atmosfere epiche e paesaggi mozzafiato, questa regione sembra perfetta per portare sul grande schermo le terre di Hyrule.

Stando alla sinossi ufficiale, "The Legend of Zelda seguirà le avventure di Link, un giovane guerriero destinato a proteggere il regno di Hyrule dalle forze dell'oscurità. L'antagonista principale è Ganon, un despota assetato di potere che ambisce a impossessarsi della Triforza: un artefatto leggendario in grado di concedere poteri illimitati a chi la possiede".

"Per fermarlo, Link dovrà affrontare un lungo e pericoloso viaggio in cui si troverà ad affrontare creature mostruose, dungeon insidiosi e intricati enigmi, alla ricerca di artefatti sacri che possano aiutarlo a portare a termine la missione."