Super Mario Galaxy e The Legend of Zelda sono solo l'inizio: Nintendo vuole creare altri film a ritmo regolare

Considerando i numeri da capogiro registrati dal Super Mario - Il Film (1,36 miliardi di dollari di incassi al botteghino a livello globale) potrebbe trattarsi di un'informazione quasi scontata, ma è interessante notare come fino a pochi mesi fa il presidente Shuntaro Furukawa aveva evitato di sbilanciarsi troppo sulla questione . Ora, invece, la compagnia ha confermato senza troppi problemi la produzione di altri film, con tanto di una slide dedicata nella presentazione per gli azionisti che parla di "creare una struttura per garantire una cadenza di pubblicazione regolare" .

Nell'ultimo rapporto per gli azionisti, Nintendo ha confermato la volontà di espandere la propria attività cinematografica , puntando a una cadenza regolare di nuove uscite . Oltre ai titoli già annunciati, Super Mario Galaxy Il Film, previsto per aprile 2026, e The Legend of Zelda, in arrivo il 7 maggio 2027, l'azienda giapponese ha svelato che intende sviluppare ulteriori pellicole tratte dai suoi franchise di successo.

Ancora più film ma sempre con il coinvolgimento diretto degli autori

"A seguito dell'uscita di The Super Mario Bros. Movie nel 2023, abbiamo in programma il film The Super Mario Galaxy per il 2026 e il film live-action di The Legend of Zelda previsto per il 2027. Continuiamo a prepararci per la pubblicazione continua di nuovi film in futuro", recita il documento pubblicato da Nintendo.

La slide dedicata ai film Nintendo nell'ultimo resoconto per gli azionisti

Per sostenere questa espansione, Nintendo spiega di aver fondato nel 2022 lo studio di animazione Nintendo Pictures (ex Dynamo Pictures), dedicato alla produzione di contenuti basati sulle sue proprietà intellettuali. Inoltre, ad agosto 2025 è nata Nintendo Stars, una nuova sussidiaria incaricata di gestire l'utilizzo secondario dei contenuti cinematografici, promuovendo i personaggi Nintendo nel mondo attraverso film, merchandising ed eventi dal vivo.

Un altro punto chiave è il coinvolgimento diretto degli autori. Nintendo ha dichiarato di partecipare attivamente a tutte le fasi della produzione, dalla pianificazione allo sviluppo, per garantire coerenza e fedeltà allo spirito dei giochi originali. Shigeru Miyamoto, storico creatore di Mario e Zelda, ha già ricoperto il ruolo di co-produttore per Super Mario Bros. - Il Film e sarà coinvolto anche nella pellicola di The Legend of Zelda.