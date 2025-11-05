Disponibile la beta 1 di iOS 26.2: la traduzione live su AirPods arriva in Italia

La prima beta di iOS 26.2 per gli sviluppatori è già disponibile e porta con sé alcune novità legate all'interfaccia e ad alcune applicazioni. Tuttavia, il cambiamento più importante riguarda l'arrivo della traduzione live su AirPods, il cui debutto in Europa era stato rimandato per conformarsi ai requisiti del Digital Markets Act. Vediamo quindi tutte le principali novità.
Cosa cambia con la prima beta di iOS 26.2
Partiamo dalla novità più importante e attesa. La traduzione in tempo reale degli AirPods è disponibile anche in Europa, quindi in Italia. Secondo quanto annunciato da Apple, la funzione arriverà ufficialmente a dicembre, precisamente su AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 e AirPods 4. Con questa beta potrete provare le sue potenzialità in anteprima.
Altre novità sono legate all'interfaccia: adesso è presente un cursore che consente di personalizzare l'aspetto dell'orologio. Selezionando la modalità "Glass", l'orologio diventerà praticamente trasparente, mentre la modalità "Solid" lo renderà più opaco. Ciò ricorda la nuova opzione che permette di rendere gli elementi della schermata più opachi, come vi abbiamo già spiegato in precedenza.
Per quanto riguarda altre funzioni, Apple ha modificato gli intervalli della funzione Punteggio sonno, stavolta più realistici. I nuovi punteggi sono:
- Molto basso: 0-40
- Basso: 41-60
- OK: 61-80
- Alto: 81-95
- Molto alto: 96-100
Altre novità
Nelle Impostazioni, precisamente nella sezione dedicata alle password, è presente un'impostazione che permette di gestire i siti che non hanno memorizzato le password in fase di accesso. Nei promemoria, invece, è possibile impostare un allarme attivando l'opzione "Urgente". Una volta attivato, potrete posticiparlo o scorrere per interromperlo. Posticipandolo, apparirà un conto alla rovescia che includerà la possibilità di completare il promemoria o riprogrammarlo. I promemoria sono evidenziati da un nuovo colore blu.
L'app Podcast include ore tre nuove funzionalità: creazione automatica di capitoli, opzioni per visualizzare i riferimenti ad altri podcast direttamente dal player e accesso ai link menzionati in un podcast. Altre piccole novità sono legate a miglioramenti per l'app Meteo e Apple News.
Sono stati apportati ulteriori miglioramenti agli avvisi di sicurezza: potrete gestire gli avvisi di terremoto o pericolo imminente e attivare la funzione di invio avanzato, in grado di utilizzare la posizione per migliorare l'affidabilità degli avvisi.