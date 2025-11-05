Disponibile la beta 1 di iOS 26.2: la traduzione live su AirPods arriva in Italia

La prima beta di iOS 26.2 per gli sviluppatori è già disponibile e porta con sé alcune novità legate all'interfaccia e ad alcune applicazioni. Tuttavia, il cambiamento più importante riguarda l'arrivo della traduzione live su AirPods, il cui debutto in Europa era stato rimandato per conformarsi ai requisiti del Digital Markets Act. Vediamo quindi tutte le principali novità.

Cosa cambia con la prima beta di iOS 26.2 Partiamo dalla novità più importante e attesa. La traduzione in tempo reale degli AirPods è disponibile anche in Europa, quindi in Italia. Secondo quanto annunciato da Apple, la funzione arriverà ufficialmente a dicembre, precisamente su AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 e AirPods 4. Con questa beta potrete provare le sue potenzialità in anteprima. Traduzione live degli AirPods Altre novità sono legate all'interfaccia: adesso è presente un cursore che consente di personalizzare l'aspetto dell'orologio. Selezionando la modalità "Glass", l'orologio diventerà praticamente trasparente, mentre la modalità "Solid" lo renderà più opaco. Ciò ricorda la nuova opzione che permette di rendere gli elementi della schermata più opachi, come vi abbiamo già spiegato in precedenza. Il nuovo cursore per l'orologio Per quanto riguarda altre funzioni, Apple ha modificato gli intervalli della funzione Punteggio sonno, stavolta più realistici. I nuovi punteggi sono: Molto basso : 0-40

