La versione stabile di iOS 26.1 è disponibile: tutte le novità e come scaricare l’aggiornamento

La versione stabile di iOS 26.1 è ufficialmente disponibile e porta con sé alcune novità volte a rendere l'esperienza utente più funzionale. In particolare, alcune opzioni consentono di personalizzare meglio l'interfaccia, soprattutto per chi non ama particolarmente Liquid Glass e la sua trasparenza. Dopo diverse settimane di beta, vediamo quindi quali novità potrete aspettarvi e come scaricare l'aggiornamento.

Si tratta di un aggiornamento OTA, quindi basterà andare nelle Impostazioni > Aggiornamento Software e successivamente scaricare e installare la nuova versione di iOS 26. Se in precedenza avete già provato le beta e siete passati alla Release Candidate, allora non dovrete fare nulla, dato che la build sarà praticamente la stessa della versione definitiva (escludendo eventuali bug e aggiornamenti improvvisi che richiedono di passare a una nuova versione).

Troviamo inoltre un nuovo allineamento nelle impostazioni , ora spostato a sinistra, e alcune modifiche che riguardano Apple TV+, rinominato semplicemente in Apple TV . Apple Intelligence è ora disponibile in più lingue, mentre Apple Music presenta un nuovo gesto di scorrimento per cambiare brano. Infine, è ora presente un pulsante che permette di scaricare e installare automaticamente i miglioramenti di sicurezza.

A cambiare è anche l'interfaccia per la gestione delle foto multiple . Stavolta, le opzioni Riproduci come presentazione, Preferiti e Nascondi si trovano nella parte superiore dello schermo.

Prima di tutto, è presente una nuova opzione che consente di ridurre la trasparenza di Liquid Glass . Si tratta di due modalità tra cui scegliere nella sezione Display e Luminosità , ovvero Trasparente o Colorata. Proprio quest'ultima rende gli elementi più opachi, tendenti al bianco, quindi dovrebbe affaticare di meno gli occhi.

Le stesse novità descritte sopra riguardano anche i dispositivi iPad. Per quest'ultimi, però, è stato reintrodotto Slide Over , quindi potrete avere più finestre aperte e continuare a scorrere per accedere a un'app Slide Over.

Cosa cambia con gli altri dispositivi

Le stesse novità sono state introdotte anche su macOS Tahoe 26.1, ma in questo caso è stata migliorata anche la qualità delle chiamate FaceTime in caso di connessione scarsa, così come sono stati introdotti dei filtri per la sicurezza che limitano l'accesso ai siti per adulti per account di minori tra 14 e 17 anni (questi limiti sono abilitati di default e variano a seconda del paese).

Per quanto riguarda visionOS 26.1, è ora disponibile un'applicazione Vision Pro per iPad, che ora supporta anche AirPlay. Nessuna novità sostanziale per tvOS 26, ma ricordiamo che Liquid Glass è disponibile solo su Apple TV 4K di seconda generazione o successive.

Alcune correzioni di bug riguardano invece watchOS 26.1, ma le note ufficiali sono molto generiche. Come vedete, si tratta di piccole correzioni e miglioramenti, nonché opzioni che permettono di personalizzare leggermente l'interfaccia in base alle proprie preferenze. E voi che ne pensate? Avreste preferito altre novità? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.