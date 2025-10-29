Disponibili le RC di iOS 26.1, manca poco alla versione pubblica stabile

Apple ha distribuito le versioni release candidate di iOS 26.1 , iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1, e visionOS 26.1 per gli sviluppatori. Si tratta quindi dell'ultimo passo prima della disponibilità effettiva delle versioni stabili, che in quel caso potranno essere scaricate da tutti gli utenti tramite aggiornamento software, non essendo più delle beta. Manca quindi pochissimo all'arrivo vero e proprio di iOS 26.1, ma nel frattempo facciamo un pratico riepilogo delle principali novità.

Le novità

In queste settimane sono state introdotte diverse novità, come un'opzione per rendere Liquid Glass meno trasparente, offrendo un'interfaccia più leggibile e piacevole per gli occhi. In particolare, si tratta di due modalità tra cui scegliere nella sezione Display e Luminosità, ovvero Trasparente o Colorata. Proprio quest'ultima rende gli elementi più colorati, tendenti al bianco, quindi dovrebbe affaticare di meno gli occhi.

Le nuove opzioni (Fonte: MacRumors)

Tra le altre novità, come vi abbiamo spiegato in precedenza, è presente un'opzione che consente di disattivare l'attivazione della fotocamera dalla schermata di blocco. Altri piccoli cambiamenti riguardano l'app Telefono: stavolta è possibile disattivare il feedback aptico quando si è connessi a una chiamata o quando quest'ultima viene interrotta. Il design Liquid Glass è stato esteso anche alla tastiera dell'app Telefono, mentre piccole modifiche visive riguardano Calendario, Foto, Safari e altre app.

Per quanto riguarda l'interfaccia, la sezione Apple Intelligence nelle impostazioni è allineata verso sinistra, come già accaduto con altre applicazioni. Apple Music, invece, presenta un nuovo gesto di scorrimento per cambiare brano. Ricordiamo anche che il nome Apple TV+ è ora sostituito da Apple TV, mentre Apple Intelligence è ora disponibile in più lingue.