Nel nuovo spot di Leggende Pokémon: Z-A c'è Gaten Matarazzo di Stranger Things

La partecipazione di Matarazzo allo spot Nintendo non è che l'ultima di una lunga serie di collaborazioni che l'azienda giapponese ha fortemente voluto nel corso degli anni, al fine di donare ai propri prodotti quella connotazione "trendy" che tanto successo ha riscosso fin dai tempi di Wii.

Nel video, l'interprete di Dustin Henderson nella serie Netflix è impegnato a "sfruttare il potere della Megaevoluzione" nel nuovo episodio della serie sviluppata da Game Freak, disponibile in esclusiva su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Vendite eccellenti, nonostante le critiche

Sebbene fra i voti di Leggende Pokémon: Z-A ci siano diverse voci più critiche nei confronti dell'ultima opera di Game Freak, il gioco ha venduto quasi sei milioni di copie in una settimana e sicuramente continuerà a macinare numeri importanti da qui a Natale.

Lo spot con Gaten Matarazzo, che rivedremo a breve nella quinta stagione di Stranger Things, si pone da questo punto di vista come un impulso extra, che punta in particolare a sdoganare l'esperienza di Pokémon e di Nintendo Switch 2 presso un pubblico ancora a digiuno di videogiochi.