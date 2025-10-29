Nel nuovo spot di Leggende Pokémon: Z-A c'è Gaten Matarazzo di Stranger Things

Gaten Matarazzo di Stranger Things è protagonista del nuovo spot televisivo di Leggende Pokémon: Z-A, che punta a mantenere alto l'entusiasmo attorno al gioco da qui al cruciale periodo natalizio.
Nel video, l'interprete di Dustin Henderson nella serie Netflix è impegnato a "sfruttare il potere della Megaevoluzione" nel nuovo episodio della serie sviluppata da Game Freak, disponibile in esclusiva su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
Il buon Gaten, anche qui doppiato in italiano da Mattia Fabiano, si trova però sul set del suo prossimo progetto, e così viene richiamato all'ordine dal regista, che tuttavia rimane anch'egli brevemente affascinato dalle spettacolari battaglie di Leggende Pokémon: Z-A.
La partecipazione di Matarazzo allo spot Nintendo non è che l'ultima di una lunga serie di collaborazioni che l'azienda giapponese ha fortemente voluto nel corso degli anni, al fine di donare ai propri prodotti quella connotazione "trendy" che tanto successo ha riscosso fin dai tempi di Wii.
Vendite eccellenti, nonostante le critiche
Sebbene fra i voti di Leggende Pokémon: Z-A ci siano diverse voci più critiche nei confronti dell'ultima opera di Game Freak, il gioco ha venduto quasi sei milioni di copie in una settimana e sicuramente continuerà a macinare numeri importanti da qui a Natale.
Lo spot con Gaten Matarazzo, che rivedremo a breve nella quinta stagione di Stranger Things, si pone da questo punto di vista come un impulso extra, che punta in particolare a sdoganare l'esperienza di Pokémon e di Nintendo Switch 2 presso un pubblico ancora a digiuno di videogiochi.