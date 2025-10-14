I voti di Leggende Pokémon: Z-A premiano la nuova esclusiva per Nintendo Switch 1 e 2?

Al netto delle opinioni della stampa, pare che in termini di vendite Leggende Pokémon: Z-A sia già partito alla grande su eShop , conquistando la testa della classifica sia in relazione ai giochi più venduti su Nintendo Switch che a quelli più venduti su Nintendo Switch 2.

Come si può vedere, alcune testate hanno espresso giudizi straordinariamente positiv i, con un paio di perfect score davvero notevoli e diversi 9, sebbene in realtà la moda (ovverosia il numero più ricorrente nell'elenco) rientri nell'orbita dell'8 per il nuovo capitolo della celebre serie.

Sono usciti i voti di Leggende Pokémon: Z-A , che a quanto pare premiano la nuova esclusiva per Nintendo Switch 1 e 2 , sebbene forse non con l'entusiasmo unanime che magari ci si aspettava, alla luce delle voci più critiche nei confronti del gioco.

La nostra recensione

Se avete già letto la nostra recensione di Leggende Pokémon: Z-A, saprete che in termini prettamente numerici ci siamo posizionati piuttosto in basso in quell'elenco, e questo principalmente per una serie di motivi; a partire dalla monotonia dello scenario urbano, che purtroppo si rivela meno vario e interessante di quanto speravamo.

Abbiamo espresso alcune perplessità anche per quanto riguarda il sistema di combattimento, che potrebbe far storcere il naso ai fan del classico approccio a turni, e la realizzazione tecnica, anche stavolta datata.

Non mancano ovviamente diversi punti di forza, dalla ricchezza della struttura messa in piedi alla spettacolarità degli scontri in tempo reale: trovate questi e altri dettagli nel nostro articolo.