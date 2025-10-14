0

I voti di Leggende Pokémon: Z-A premiano la nuova esclusiva per Nintendo Switch 1 e 2?

La stampa internazionale si è espressa in merito a Leggende Pokémon: Z-A, dunque diamo un'occhiata ai voti assegnati al gioco dalle diverse testate: è andata bene o meno alla nuova esclusiva Nintendo?

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/10/2025
Un artwork di Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Articoli News Video Immagini

Sono usciti i voti di Leggende Pokémon: Z-A, che a quanto pare premiano la nuova esclusiva per Nintendo Switch 1 e 2, sebbene forse non con l'entusiasmo unanime che magari ci si aspettava, alla luce delle voci più critiche nei confronti del gioco.

  • VGC - 10
  • TheSixthAxis - 10
  • Screen Rant - 9
  • Shacknews - 9
  • Vooks - 9
  • RPG Site - 9
  • Glitched - 9
  • Meristation - 8,6
  • TechRadar - 8,5
  • VG247 - 8
  • GAMINGbible - 8
  • Comicbook.com - 8
  • Pocket Tactics - 8
  • Mashable - 8
  • GamesRadar+ - 8
  • Multiplayer.it - 7,5
  • Gamereactor - 7
  • Metro - 7
  • Eurogamer - 6

Come si può vedere, alcune testate hanno espresso giudizi straordinariamente positivi, con un paio di perfect score davvero notevoli e diversi 9, sebbene in realtà la moda (ovverosia il numero più ricorrente nell'elenco) rientri nell'orbita dell'8 per il nuovo capitolo della celebre serie.

Leggende Pokémon Z-A conquista anche la classifica dell'eShop di Switch 2, ottimo debutto per Yooka-Replaylee Leggende Pokémon Z-A conquista anche la classifica dell'eShop di Switch 2, ottimo debutto per Yooka-Replaylee

Al netto delle opinioni della stampa, pare che in termini di vendite Leggende Pokémon: Z-A sia già partito alla grande su eShop, conquistando la testa della classifica sia in relazione ai giochi più venduti su Nintendo Switch che a quelli più venduti su Nintendo Switch 2.

La nostra recensione

Se avete già letto la nostra recensione di Leggende Pokémon: Z-A, saprete che in termini prettamente numerici ci siamo posizionati piuttosto in basso in quell'elenco, e questo principalmente per una serie di motivi; a partire dalla monotonia dello scenario urbano, che purtroppo si rivela meno vario e interessante di quanto speravamo.

Abbiamo espresso alcune perplessità anche per quanto riguarda il sistema di combattimento, che potrebbe far storcere il naso ai fan del classico approccio a turni, e la realizzazione tecnica, anche stavolta datata.

Non mancano ovviamente diversi punti di forza, dalla ricchezza della struttura messa in piedi alla spettacolarità degli scontri in tempo reale: trovate questi e altri dettagli nel nostro articolo.

#Voti della critica
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I voti di Leggende Pokémon: Z-A premiano la nuova esclusiva per Nintendo Switch 1 e 2?