Osmo Pocket 3 di DJI è in offerta su AliExpress: risparmia con il coupon dedicato

L'Osmo Pocket 3 è la fotocamera tascabile perfetta per chi desidera catturare video di qualità professionale in qualsiasi situazione. Grazie al sensore CMOS da 1" , registra filmati in 4K a 120 fps , garantendo immagini nitide e dettagliate, perfette per ogni tipologia di panorama, che sia di giorno o di notte non fa differenza.

Per tutti gli appassionati della fotografia e della fotografia in mobilità: su AliExpress, oggi, è disponibile un coupon dal valore di 40€ (ITBS40) che, se applicato, andrà a farti risparmiare sull'acquisto dell'Osmo Pocket 3 di DJI per un costo finale d'acquisto di 417,70€ . Puoi acquistarla direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli

La stabilizzazione meccanica a 3 assi assicura riprese ultra stabili, eliminando i tremolii anche mentre cammini, balli o giochi con i tuoi animali domestici. L'ampio touch screen da 2 pollici ruotabile facilita la composizione dei tuoi scatti, sia in verticale che in orizzontale, offrendo un controllo completo sulle riprese. Con la funzione ActiveTrack 6.0, puoi mantenere sempre il soggetto al centro dell'inquadratura, ideale per vlog e video dinamici.

Osmo Pocket 3

La messa a fuoco rapida e precisa permette di catturare ogni dettaglio, sia in scene in movimento sia in riprese statiche. Osmo Pocket 3 offre anche gradazione del colore avanzata grazie a D-Log M e alla profondità colore a 10 bit, registrando fino a un miliardo di colori per effetti visivi sorprendenti durante la post-produzione. L'audio stereo immersivo completa l'esperienza.