Lo smartphone Poco X7 Pro è in sconto su AliExpress per un periodo limitato

Su AliExpress è disponibile lo smartphone Poco X7 Pro in diverse colorazioni e varianti. Con il codice ITBS25 potrete risparmiare ulteriormente, ovvero 25 €. Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente tramite questo link.
Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni.
Caratteristiche del Poco X7 Pro
Come vi abbiamo anticipato, potrete optare per diverse varianti. Sono infatti disponibili gli smartphone nella colorazione gialla, nera e verde, nei tagli da 8 GB+256 GB, 12 GB + 256 GB e 12 GB + 512 GB. Questo prodotto è dotato di fotocamera principale da 50 MP con OIS, batteria da 6.000 mAh con ricarica HyperCharge da 90W e protezione IP68.
Sono incluse anche diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Troviamo inoltre un processore Dimensity D8400-Ultra e un display CrystalRes AMOLED a 120 Hz in grado di offrire contenuti brillanti e convincenti in qualsiasi condizione di luce. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione. Ricordiamo che i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Le offerte sono valide fino al 18 ottobre e fino a esaurimento scorte.