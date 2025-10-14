Lo smartphone Poco X7 Pro è in sconto su AliExpress per un periodo limitato

Su AliExpress è disponibile lo smartphone Poco X7 Pro in diverse colorazioni e varianti. Con il codice ITBS25 potrete risparmiare ulteriormente, ovvero 25 €. Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente tramite questo link .

Caratteristiche del Poco X7 Pro

Come vi abbiamo anticipato, potrete optare per diverse varianti. Sono infatti disponibili gli smartphone nella colorazione gialla, nera e verde, nei tagli da 8 GB+256 GB, 12 GB + 256 GB e 12 GB + 512 GB. Questo prodotto è dotato di fotocamera principale da 50 MP con OIS, batteria da 6.000 mAh con ricarica HyperCharge da 90W e protezione IP68.

Caratteristiche del Poco X7 Pro

Sono incluse anche diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Troviamo inoltre un processore Dimensity D8400-Ultra e un display CrystalRes AMOLED a 120 Hz in grado di offrire contenuti brillanti e convincenti in qualsiasi condizione di luce. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione. Ricordiamo che i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Le offerte sono valide fino al 18 ottobre e fino a esaurimento scorte.