Galaxies Showcase torna con una nuova edizione ricca di giochi e annunci: ecco quando

Galaxies Showcase torna con una nuova edizione autunnale, che verrà trasmessa il 23 ottobre a partire dalle 21.00 e vedrà la presenza di oltre cinquanta giochi. A condurre l'evento sarà ancora una volta Jane Douglas.
Nel corso dello showcase verrà rivelato il nuovo survival open world di Unifiq, PlaySide Studios annuncerà il suo primo Dumb Ways to Die per PC e console e scopriremo la data di uscita dell'atteso MOUSE: P.I. for Hire, lo sparatutto in prima persona caratterizzato da una grafica che si ispira ai cartoni animati degli anni '30.
Team17 presenterà tre nuovi giochi realizzati da studi indipendenti, uno dei quali in esclusiva mondiale, e scopriremo la data di uscita di Rockbeasts, l'originale gestionale rock anni '90 a base narrativa scritto dall'autore di The Witcher 3: Wild Hunt e Blood of the Dawnwalker. Vedremo inoltre il primo gameplay di Silver Pines, il survival horror in stile Twin Peaks di Wych Elm.
Nacon porterà al Galaxies Showcase un primo sguardo al gameplay e la data di uscita di Cthulhu: The Cosmic Abyss, l'avventura horror di Big Bad Wolf Studios ambientata negli abissi dell'Oceano Pacifico del 2053, ma anche il nuovo trailer della storia di Edge of Memories, l'RPG apocalittico di Midgar Studio.
Gli altri giochi
Dopo il trailer panoramico di oggi, Painkiller verrà presentato al Galaxies Showcase da Saber Interactive con il suo trailer di lancio, mentre Kepler Interactive mostrerà un nuovo assaggio di Solasta 2, il nuovo RPG di Tactical Adventures.
Verrà celebrato il primo anniversario del debutto in accesso anticipato di Windblown, laddove l'heist game cooperativo Dark Hours riceverà un atteso aggiornamento. Scopriremo inoltre Defect, il nuovo sparatutto in stile cyberpunk di emptyvessel, e il nuovo delivery simulator di Playstack.
Assisteremo inoltre ad annunci da parte di Secret Mode, Fireshine Games, Owlcat Games, Noodle Cat Games, Big Fan Games, Crosswind Crew, ESDigital Games, Far Far Games, Megabit Publishing, Blumhouse Games, Kwalee e Alibi Games.