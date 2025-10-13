Painkiller ha un nuovo trailer e una demo per lo Steam Next Fest

Painkiller è tornato, ma è musica metal diversa rispetto a quella dell'originale

Nel trailer sono presenti diverse sequenze di gameplay cooperativo in cui vengono messe in mostra armi devastanti come lo Stakegun o l'Electrodriver, oltre a boss colossali e abilità speciali che potremo sfruttare al fine di ribaltare le sorti di una battaglia che si sta mettendo male.

Scaricabile gratuitamente fino al 20 ottobre, la demo consentirà di sperimentare in anteprima, da soli o in cooperativa, la reinterpretazione del classico sparatutto di People Can Fly, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S fra pochi giorni ormai: l'uscita è fissata al 21 ottobre .

Il nuovo trailer di Painkiller fa una panoramica sui personaggi, le ambientazioni e i contenuti di questo curioso reboot, che a quanto pare avremo modo di provare grazie una demo disponibile per lo Steam Next Fest .

Una rivisitazione riuscita?

Quando è stato annunciato, lo scorso marzo, Painkiller ha fatto alzare parecchi sopraccigli per via della nuova storia e dei quattro protagonisti che avremo modo di controllare durante la campagna, come detto giocabile da soli o in cooperativa per tre partecipanti.

Del classico del 2004 è rimasta fondamentalmente l'ambientazione e il concetto di base: scopriremo fra pochi giorni se sia stata un'idea brillante o meno fare tabula rasa e procedere con un approccio di questo tipo.