Telegram introduce commenti nelle chiamate, note per i contatti e Liquid Glass su iOS 26

Telegram amplia ancora la sua piattaforma con un aggiornamento che tocca ogni parte dell'esperienza utente: dalle chiamate di gruppo ai profili, fino ai bot IA. Tra le novità principali arrivano commenti e reazioni in tempo reale durante le videochiamate, le note per i contatti e i compleanni suggeriti, oltre a una revisione estetica per iOS 26 con la tanto attesa interfaccia Liquid Glass.

Note, compleanni e personalizzazione dei profili

Con questa versione è possibile aggiungere note private ai contatti, visibili solo all'utente che le scrive, per ricordare dettagli personali come dove ci si è conosciuti o interessi comuni. Arrivano anche i compleanni suggeriti, che permettono di proporre una data da far apparire nel profilo dell'amico, mentre per gli abbonati Premium debutta la personalizzazione avanzata del profilo, con colori, sfondi e simboli derivati dai regali digitali collezionabili.

Commenti e reazioni nelle chiamate di gruppo

Telegram continua a investire nell'intelligenza artificiale: i bot ora supportano chat in thread per gestire conversazioni parallele e possono trasmettere risposte in tempo reale mentre vengono generate. L'interfaccia per l'invio dei regali è stata semplificata e integra il Marketplace ufficiale, mentre gli utenti che collegano il proprio account a Fragment possono ora mostrare i regali sulla blockchain, garantendo autenticità e sicurezza.

Chiude l'aggiornamento una nuova mini app dedicata ai bug report e ai suggerimenti, che consente di segnalare problemi o proporre funzionalità direttamente dall'interno di Telegram, senza aprire il browser. Una mossa che conferma la strategia della piattaforma: rendere ogni interazione, dal feedback alla conversazione, rapida, trasparente e dentro l'app.